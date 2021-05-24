新界村屋上月買賣登記逾13億破頂
文章日期：2021年5月24日 17:25
私宅樓價屢創新高，不少買家轉購樓價相對較低的村屋，令近月村屋買賣登記金額大增。中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指，上月份新界村屋二手買賣登記錄244宗，總值13.26億元，較3月220宗及12.11億元，分別上升10.9%及9.5%。金額打破1997年7月13.06億元紀錄，創出逾25年歷史按月新高，而宗數是創2012年11月276宗後的逾8年按月新高。村屋交投連升三個月，兼連續兩個月創新高。反映樓市氣氛持續暢旺，刺激買家積極入市，帶動低密度二手村屋交投活躍。
若以金額分類，上月份價值400至500萬元的新界二手村屋買賣升幅最多，錄67宗，按月急升59.5%。價值500萬元以上買賣錄134宗，按月上升6.3%。相反，價值300萬元或以下及300至400萬元的交投錄得跌幅，分別錄15宗及28宗，按月下跌28.6%及9.7%。
新界五個傳統村屋林立區份(包括大埔、元朗、西貢、屯門及沙田)，上月共錄199宗，較3月177宗上升12.4%。其中，元朗區錄69宗村屋買賣登記稱冠，大埔區以57宗居次，而西貢區錄38宗，排名第三位。
「市况風高浪急 如何逢凶化吉？」視像研討會 - 兩場
第一場：王冠一「一語道破」Webinar
日期：2021年5月25日 (星期二)
時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)
第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar
日期：2021年5月28日 (星期五)
時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)
單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750
立即參加：https://link.mingpao.com/69399.htm
截止日期：2021年5月25日(星期二)下午6:00(HKT)
方式：以Zoom視像會議進行
*兩場視像研討會均不設免費重溫
合辦：明報財經 及 王道財經
其他報道
調查：僅34%打工仔今年有加薪 近半數打工仔考慮海外工作或移民
虛銀Livi Bank開業一年上客8萬 孫大威：速度滿意 強調穩定發展