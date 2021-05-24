天水圍栢慧本月11宗超上月全月
文章日期：2021年5月24日 16:55
天水圍栢慧豪園及栢慧豪廷本月二手交投暢旺。中原地產副區域營業董事伍耀祖表示，栢慧豪園及栢慧豪廷本月累錄11宗成交，已超越上月全月10宗；呎價亦平穩向上，本月平均實呎12883元，較上月升約2%。
伍表示，栢慧豪園最新成交，位於6座高層B室，實用面積502方呎，2房單位，以648萬元易手，實呎12908元，買家為用家。原業主2007年9月以195萬元一手買入單位，帳面獲利453萬元或2.3倍。
「市况風高浪急 如何逢凶化吉？」視像研討會 - 兩場
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日期：2021年5月25日 (星期二)
時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)
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截止日期：2021年5月25日(星期二)下午6:00(HKT)
方式：以Zoom視像會議進行
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合辦：明報財經 及 王道財經
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