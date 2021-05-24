二手承接力強勁，美聯高級分區營業經理李貫甡表示，青衣灝景灣新錄6座高層A室易手，屬實用853方呎3房連套房和儲物房間隔、享海景，原業主去年開價約1750萬元放售，新近獲區內客洽商承接，議價後減價逾138萬元或約8%、以1611.72萬元成交，實呎18,895元，創逾1年來屋苑同類單位的成交價新高。原業主2008年9月以約626.8萬元購入，持貨逾12年，帳面獲利約984.92萬元或約1.6倍。

「市况風高浪急 如何逢凶化吉？」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年5月25日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年5月28日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/69399.htm

截止日期：2021年5月25日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經