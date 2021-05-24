啟德為新發展區，向來受不少租客青睞。香港置業分行區域董事胡耀才表示，新錄一宗嘉匯租務成交，為嘉匯1座中層E室，2房間隔、望樓景，實用面積453方呎。業主以約1.85萬元放租1個月吸引外區客洽詢，議價後減700元或約3.7％，以1.78萬元租出，實用呎租約39.3元、屬市價。新租客睇樓1次即決定承租。業主2017年3月以約882.2萬元一手購入單位，現享租金回報率2.4厘。