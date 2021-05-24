嘉匯兩房月租1.78萬 業主回報2.4厘
文章日期：2021年5月24日 16:16
啟德為新發展區，向來受不少租客青睞。香港置業分行區域董事胡耀才表示，新錄一宗嘉匯租務成交，為嘉匯1座中層E室，2房間隔、望樓景，實用面積453方呎。業主以約1.85萬元放租1個月吸引外區客洽詢，議價後減700元或約3.7％，以1.78萬元租出，實用呎租約39.3元、屬市價。新租客睇樓1次即決定承租。業主2017年3月以約882.2萬元一手購入單位，現享租金回報率2.4厘。
「市况風高浪急 如何逢凶化吉？」視像研討會 - 兩場
第一場：王冠一「一語道破」Webinar
日期：2021年5月25日 (星期二)
時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)
第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar
日期：2021年5月28日 (星期五)
時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)
單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750
立即參加：https://link.mingpao.com/69399.htm
截止日期：2021年5月25日(星期二)下午6:00(HKT)
方式：以Zoom視像會議進行
*兩場視像研討會均不設免費重溫
合辦：明報財經 及 王道財經
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