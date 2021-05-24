即時地產新聞

嘉匯兩房月租1.78萬 業主回報2.4厘

文章日期：2021年5月24日 16:16

啟德為新發展區，向來受不少租客青睞。香港置業分行區域董事胡耀才表示，新錄一宗嘉匯租務成交，為嘉匯1座中層E室，2房間隔、望樓景，實用面積453方呎。業主以約1.85萬元放租1個月吸引外區客洽詢，議價後減700元或約3.7％，以1.78萬元租出，實用呎租約39.3元、屬市價。新租客睇樓1次即決定承租。業主2017年3月以約882.2萬元一手購入單位，現享租金回報率2.4厘。 

「市况風高浪急 如何逢凶化吉？」視像研討會 - 兩場 

 

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年5月25日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

 

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年5月28日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

 

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/69399.htm

截止日期：2021年5月25日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

 

其他報道

5月新盤成交1800宗 晟林兩房呎售2.4萬

柏傲莊III料明日開放示位

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款