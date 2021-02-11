柏傲莊III料明日開放示位
文章日期：2021年5月24日 11:45
踏入5月底，繼續有大型焦點新盤登場，新世界（0017）及港鐵（0066）合作發展、單位總數892伙的大圍站柏傲莊III，估計最快明日，向傳媒開放3個設於荃灣愉景新城商場的示範單位，據悉包括一對以1B座高層A室為藍本的示範單位(連裝修、清水展示各一個)，屬實用765方呎3房1套連儲物室戶型。另一示範單位，屬以8A座高層B室為藍本的清水展示房，屬實用1269方呎4房雙套連工作間間隔。
市場估計，柏傲莊III今周內亦將公布開價，預料6月初首輪發售。
「市况風高浪急 如何逢凶化吉？」視像研討會 - 兩場
第一場：王冠一「一語道破」Webinar
日期：2021年5月25日 (星期二)
時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)
第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar
日期：2021年5月28日 (星期五)
時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)
單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750
立即參加：https://link.mingpao.com/69399.htm
截止日期：2021年5月25日(星期二)下午6:00(HKT)
方式：以Zoom視像會議進行
*兩場視像研討會均不設免費重溫
合辦：明報財經 及 王道財經
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