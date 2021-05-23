十大屋苑中，以將軍澳新都城最活躍，中原地產高級分區營業董事柯勇表示，新都城本周末錄7宗成交，較上周升75%，最新成交包括2期6座低層A室，實用441方呎，2房間隔，剛以732萬元成交，實呎16599元。

美聯住宅部行政總裁布少明表示，新公佈的失業率及本地生產總值皆好轉，反映香港經濟有望在疫情放緩下復甦，樂觀情緒感染樓市，本周末有不少市民趁樓價尚未大升前出動睇樓，惟業主亦因為前景轉樂觀，態度轉硬，開價進取，加上減價盤大部份已經消化，不少準買家轉而靜待5月下旬及6月魚貫而推的新盤開價，才作決定，令二手成交略見回軟。