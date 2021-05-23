十大屋苑周末21宗 連續14個周末雙位數
文章日期：2021年5月23日 18:41
近月樓市暢旺，二手屋苑成交活躍。中原地產及美聯統計均顯示，十大屋苑本周末錄得21宗成交，雖然較對上周末分別下跌25%及19%，但仍是連續14個周末(即約三個多月)穩企雙位數成交。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，近日本港疫情放緩，帶動買家外出睇樓及入市氣氛，惟港九各區均有新盤準備推出，近期發展商普遍開價貼市，部份睇樓客轉至一手入票抽籤，分散二手客源，料下月部份向隅客回流二手，屆時將再次帶旺交投。
十大屋苑中，以將軍澳新都城最活躍，中原地產高級分區營業董事柯勇表示，新都城本周末錄7宗成交，較上周升75%，最新成交包括2期6座低層A室，實用441方呎，2房間隔，剛以732萬元成交，實呎16599元。
美聯住宅部行政總裁布少明表示，新公佈的失業率及本地生產總值皆好轉，反映香港經濟有望在疫情放緩下復甦，樂觀情緒感染樓市，本周末有不少市民趁樓價尚未大升前出動睇樓，惟業主亦因為前景轉樂觀，態度轉硬，開價進取，加上減價盤大部份已經消化，不少準買家轉而靜待5月下旬及6月魚貫而推的新盤開價，才作決定，令二手成交略見回軟。
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