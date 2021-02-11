CCL逼近185點 三大指數齊升五周2年來首見
文章日期：2021年5月21日 16:27
二手樓價指數進一步逼近歷史高峰。中原城市領先指數CCL最新報184.65點，創88周（即2019年9月後）新高，按周升0.53%，距離自己歷史高位相差3.06%。中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報187.31點，創90周新高，按周升0.19%，距離自己歷史高位相差2.28%。CCL（中小型單位）報184.85點，創88周新高，按周升0.25%，距離自己歷史高位相差2.81%。CCL（大型單位）報183.61點，創90周新高，按周升2.09%，距離自己歷史高位相差4.34%。
復活節長假起計，CCL三大整體指數齊升5周，是103周（即2019年5月）以來首見。CCL累升2.61%，CCL Mass累升2.86%，CCL（中小型單位）累升2.63%。值得留意，有關數字反映上月底至本月初、即約復活節長假後第五周的樓市表現。中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指，本周CCL七大指數齊升，新界西CCL Mass創94周新高，CCL Mass及CCL（大型單位）同創90周新高，CCL、CCL（中小型單位）及港島CCL Mass同創88周新高，九龍CCL Mass創43周新高。復活長假後，樓價展開連升，兼且升勢顯著，展望今年中CCL有望迫近自己190.48點的高位。
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