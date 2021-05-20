市建局橡樹街/埃華街項目收14份標書
文章日期：2021年5月20日 19:44
中小型發展商積極參與競投市建局重建項目，市建局公布，今日截標的橡樹街/埃華街項目，共收到14份標書。據悉，入標發展商包括信置（0083）、會德豐、華懋、嘉華（0173）、遠展（0035）、其士集團（0025）、莊士中國（0298）、德祥地產（0199）、建灝地產等，全以獨資入標。
項目地盤面積6,663方呎，預計可建近6萬方呎，中標發展商須按發展協議中列明有關標準與品質、可持續發展和智能系統的要求，興建新發展項目，以提供一個可持續發展的生活環境。
據悉，中標財團將來賣樓收益達12.5億元，若以總樓面計即每方呎約20,845元，須按比例向市建局分紅，達標後首3,000萬元分紅20%，第2及第3個3,000萬元分別分紅30%及40%，達標9,000萬元以上分紅比例50%。另項目單位實用面積不可少於300方呎，另至少半數單位面積不可大於480方呎。綜合市場人士估計，項目估值約5.4億至6.6億元，預計每方呎樓面地價約9000至1.1萬元。
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