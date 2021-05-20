項目地盤面積6,663方呎，預計可建近6萬方呎，中標發展商須按發展協議中列明有關標準與品質、可持續發展和智能系統的要求，興建新發展項目，以提供一個可持續發展的生活環境。

據悉，中標財團將來賣樓收益達12.5億元，若以總樓面計即每方呎約20,845元，須按比例向市建局分紅，達標後首3,000萬元分紅20%，第2及第3個3,000萬元分別分紅30%及40%，達標9,000萬元以上分紅比例50%。另項目單位實用面積不可少於300方呎，另至少半數單位面積不可大於480方呎。綜合市場人士估計，項目估值約5.4億至6.6億元，預計每方呎樓面地價約9000至1.1萬元。

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