其士銷售及市場經理冼佩盈表示，集團在區內有發展項目，而是次埃華街項目靜中帶旺，位置優越，故獨資競頭。另集團對樓市有信心，一直以不同方法物色土儲。

建灝地產行政經理林綺華表示，項目地點佳，交通方便，加上規模合適集團發展，故以獨資競投。

項目地盤面積6,663方呎，預計可建近6萬方呎，中標發展商須按發展協議中列明有關標準與品質、可持續發展和智能系統的要求，興建新發展項目，以提供一個可持續發展的生活環境。

據悉，中標財團將來賣樓收益達12.5億元，若以總樓面計即每方呎約20,845元，須按比例向市建局分紅，達標後首3,000萬元分紅20%，第2及第3個3,000萬元分別分紅30%及40%，達標9,000萬元以上分紅比例50%。

另項目單位實用面積不可少於300方呎，另至少半數單位面積不可大於480方呎。

綜合市場人士估計，項目估值約5.4億至6.6億元，預計每方呎樓面地價約9000至1.1萬元。

記者：甘潔瑩