信和集團副主席黃永光表示，集團以『建構更美好生活』為願景，透過『綠色生活』、『創新構思』和『心繫社區』三項關鍵元素，為現在及未來建構更美好社區。集團一向重視創新科技發展，透過信和創意研發室培育創科企業，同時以健康舒泰為本，揉合園林設計、環保功能及舒適環境等元素，致力為旗下所有香港新建築物業取得《WELL™建築標準》認證。集團亦注重環保及可持續發展，透過綜合綠色社區項目『一喜種田』推廣都市耕作，拉近社區與大自然的距離，並逐步推展至旗下合適物業。集團積極體現文化傳承，如旗下位於新加坡和澳洲的富麗敦酒店展示我們保育歷史遺產的努力。

黃續稱，是次招聘活動將配合集團的企業文化及業務發展方向，增設更多相關專責職位，以吸納人才。與此同時，年輕人是香港未來的希望及棟樑，他們充滿創意、活力和抱負，對集團及社會的長遠發展和成功非常重要。黃又指，希望為年輕人提供合適的機會，亦透過推展項目讓他們把握大灣區發展的機遇，讓年輕人才能夠發展長遠事業。

信和集團聯席董事兼人力資源總監廖懿妮表示，在招聘日所提供的職位中，約三成適合年輕人申請，當中的「信和實習計劃」對有意投身房地產、酒店或物業管理行業的大學生而言，是踏出第一步的最佳機會。此外，應屆畢業生更可申請集團的「管理培訓生計劃」，在為期20個月的計劃中，集團透過多元化的資源啟發培訓生的潛能，在職場上實踐理想，並提供快速晉升機會。

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