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業主移居馬來西亞 718萬沽新都城2房戶

文章日期：2021年5月18日 17:04

將軍澳新都城有業主移居馬來西亞，賣樓勁賺離場。美聯高級分區營業經理林振聲表示，新都城2期11座中層G室，實用面積363方呎，2房間隔，望山景，獲一直於屯門區居住換樓客承接，成交價718萬元，實呎19,780元。據悉，業主因移居馬來西亞，故賣樓套現離場。原業主2010年11月以285.8萬元購入，帳面大幅獲利432.2萬元或逾1.5倍。

「市况風高浪急 如何逢凶化吉？」視像研討會 - 兩場 

 

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年5月25日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

 

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年5月28日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

 

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/69399.htm

截止日期：2021年5月25日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

 

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