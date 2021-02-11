將軍澳新都城有業主移居馬來西亞，賣樓勁賺離場。美聯高級分區營業經理林振聲表示，新都城2期11座中層G室，實用面積363方呎，2房間隔，望山景，獲一直於屯門區居住換樓客承接，成交價718萬元，實呎19,780元。據悉，業主因移居馬來西亞，故賣樓套現離場。原業主2010年11月以285.8萬元購入，帳面大幅獲利432.2萬元或逾1.5倍。