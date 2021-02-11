晉環最快今日加推 料周末推售約160伙
文章日期：2021年5月18日 16:21
路勁（1098）等發展黃竹坑港島南岸1期晉環銷情理想，路勁地產銷售及市場推廣總監封海倫表示，項目最快今日加推新一張價單，最快周末進行新一輪銷售，涉及不少於160伙，當中超過40伙以招標形式推岀，包括項目面積最大一伙，即實用2084方呎，連258方呎平台及551方呎天台的1A座41樓A室，呎價及售價勢挑戰項目新高。
封海倫又指，晉環自5月1日推售至今約半個月多，累售555伙，佔已公布銷售安排單位596伙約95%，套現逾120億元，成交實呎27005至54187元，平均成交實呎逾33000元，成交價約1156至6600萬元，平均每伙逾2100萬元。
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合辦：明報財經 及 王道財經
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