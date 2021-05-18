任天堂港代理商短炒商廈 4個月實賺逾百萬
文章日期：2021年5月18日 14:15
工商舖市況回暖，市場再現短炒個案。土地註冊處資料顯示，由日本遊戲機開發商任天堂（Nintendo）的香港代理商寶源亞洲集團，去年12月購入的尖東永安廣場中層7至9號室，面積4070方呎，上月下旬以3866.5萬元，呎價9500元。
資料顯示，寶源亞洲集團去年12月初以3536.83萬元購入，即持貨僅4個月，短炒帳面獲利330萬元或9%，若連稅款及交易雜費等計，實際獲利約106萬元或約3%。
「市况風高浪急 如何逢凶化吉？」視像研討會 - 兩場
第一場：王冠一「一語道破」Webinar
日期：2021年5月25日 (星期二)
時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)
第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar
日期：2021年5月28日 (星期五)
時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)
單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750
立即參加：https://link.mingpao.com/69399.htm
截止日期：2021年5月25日(星期二)下午6:00(HKT)
方式：以Zoom視像會議進行
*兩場視像研討會均不設免費重溫
合辦：明報財經 及 王道財經
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