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信置系樓盤兩日售18伙 吸金逾2.6億
文章日期：2021年5月16日 20:56
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新盤交投市況暢旺，信置
（0083）
系樓盤包括觀塘凱滙、西南九龍長沙灣維港匯、馬鞍山SILVERSANDS、及旺角ONE SOHO，周末兩日(昨日和今日)合共售約18伙，估計吸金總額逾2.6億元。
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