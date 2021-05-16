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利‧晴灣23暫沽逾90伙 佔可售近八成

文章日期：2021年5月16日 15:42

有利（0406）及市建局合作發展的大角嘴利‧晴灣23，今日開展首輪銷售推出117伙，截至下午3時30分，市場消息指暫沽出逾90伙，佔全整批可售單位約77％。

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