CCL三大整體指數齊升四周 1年來首見
文章日期：2021年5月14日 16:15
樓市活躍，具體反映4月19日至25日市況的中原城市領先指數CCL，最新報183.68點，創87周(即2019年9月後)、即約20個月新高，按周升0.23%；反映大型屋苑樓價走勢的CCL Mass報186.95點，創88周即約20個月新高，按周升0.57%，距該指數歷史高位相差2.46%；另外，CCL(中小型單位)報184.40點，創87周新高，按周升0.48%，距該指數歷史高位相差3.05%。
另CCL(大型單位)報179.85點，按周跌1.14%，前周指數創85周新高後兩周回軟，距歷史高位相差6.29%。
中原研究部高級聯席董事黃良昇指，三大整體指數齊升4周，是近49周即約1年來首次出現，兼且累計升幅顯著，當中CCL Mass升2.66%、CCL(中小型單位)升2.37%、CCL升2.07%。展望樓價升勢持續，今年中CCL有望迫近自己高位，現時相差3.57%。
四大分區樓價方面，呈3區升1區跌格局，當中新界西CCL Mass報172.48點，按周升1.66%，是四區中接近自己的歷史高位，現時相差2.55%；新界東CCL Mass報197.04點，創88周即約20個月新高，按周升0.83%，連升3周共2.35%；港島CCL Mass報191.94點，創38周即約9個月新高，按周升0.33%。不過，九龍CCL Mass報180.37點，連升2周後回軟，按周跌0.14%。
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