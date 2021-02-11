樓市活躍，具體反映4月19日至25日市況的中原城市領先指數CCL，最新報183.68點，創87周(即2019年9月後)、即約20個月新高，按周升0.23%；反映大型屋苑樓價走勢的CCL Mass報186.95點，創88周即約20個月新高，按周升0.57%，距該指數歷史高位相差2.46%；另外，CCL(中小型單位)報184.40點，創87周新高，按周升0.48%，距該指數歷史高位相差3.05%。