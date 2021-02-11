若相比上月29日公布的首張價單96個單位，5號價單中，個別單位實際提價約2%至5%。

今張價單73伙，包括33個實用274至331方呎的低座一房、4個實用417方呎的高層一房單位、32個實用550方呎兩房戶、以及4個889方呎三房一套單位，當中售價最平為低座A座1樓B室，實用274方呎連17方呎平台，折實價759.62萬元，折實實呎27723元；另呎價最平單位為2座1樓J室，實用417方呎，折實價約1026.27萬元，折實實呎24611元。

若對比新、舊價單，最新推出的2座25樓A室，實用889方呎，屬三房一套間隔，望啟德體育園及維港海景，定價3135.3萬元，而面積相同、樓層低一層的2座23樓A室，於1號價單中定價為2917.6萬元，即最新推出的2座25樓A室比2座23樓A室賣貴7.5%，撇除樓層因素，即實際加價逾5%。