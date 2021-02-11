HENLEY提價加推73伙 料下周末發售
文章日期：2021年5月13日 14:45
恒地（0012）旗下啟德全新盤THE HENLEY I銷情理想，項目今日加推5號價單涉73個單位，折實均呎30632元。恒基物業營業(一)部總經理林達民指，由於今張價單提供較多面向啟德體育園及維港海景的單位，以及樓層、座向較佳，故對比4號價單，實際加價約1.5%，部分向海及體育園單位加幅最高達5%，預計下周末次輪開售。
若相比上月29日公布的首張價單96個單位，5號價單中，個別單位實際提價約2%至5%。
今張價單73伙，包括33個實用274至331方呎的低座一房、4個實用417方呎的高層一房單位、32個實用550方呎兩房戶、以及4個889方呎三房一套單位，當中售價最平為低座A座1樓B室，實用274方呎連17方呎平台，折實價759.62萬元，折實實呎27723元；另呎價最平單位為2座1樓J室，實用417方呎，折實價約1026.27萬元，折實實呎24611元。
若對比新、舊價單，最新推出的2座25樓A室，實用889方呎，屬三房一套間隔，望啟德體育園及維港海景，定價3135.3萬元，而面積相同、樓層低一層的2座23樓A室，於1號價單中定價為2917.6萬元，即最新推出的2座25樓A室比2座23樓A室賣貴7.5%，撇除樓層因素，即實際加價逾5%。
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