黃漢成料項目日後落成後呎租逾70元

黃漢成表示，是次批出的加路連山道地王雖然處於銅鑼灣邊緣地帶，但總樓面逾100萬方呎，相信是區內極少數大型地標式商業項目，加上項目設有行人天橋連接利園六期，因此吸引區內大地主希慎以進取價入市。他預計，連同建築費及利息開支等成本在內，項目的發展總成本將高達約260億至280億元，呎價約2.4萬至2.6萬元，甚至高於金鐘甲廈，參考現時同區的利園各期平均呎租約60至70餘元，希慎廣場可達100元，他預期項目落成後呎租逾70元。

黃又指，今次的銅鑼灣賣地結果，預計對下月中截標的中環新海濱地王會有一定前瞻性，由於是次銅鑼灣地皮以理想價批出，相信稍後中環地王流標機會不大，而且賣地結果或再有驚喜。至於二手市場，隨著今次銅鑼灣地皮以高價成交，預期稍後二手甲廈業主的態度會變得進取，不排除會有加價及封盤的情況出現，下半年甲廈走勢或會價升量跌。

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