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希慎華懋198億奪加路連山道商業地王　

文章日期：2021年5月12日 18:15

疫情重創商廈市場，政府連番推售商業地亦流標收場，不過上周五截標、並接獲6份標書的銅鑼灣加路連山道商業地，由銅鑼灣大地主希慎（0014）伙華懋以197.78億元中標，以最高可建樓面107.6萬方呎計，每方呎樓面地價18374元，較市場估值上限每方呎1.6萬元高15%。希慎亦公布，集團佔項目六成，華懋則佔項目四成。

呎價18374元 年半以來首批出商業地

上述地皮是繼2019年11月，新地（0016）以破官地紀錄價以422億元、每呎樓面地價1.33萬元投得西九龍高鐵站上蓋商業項目後，近一年半來政府終再度批出商業地。資料顯示，項目佔地約15.9萬方呎，可建最多107.6萬方呎樓面。據賣地章程，該地需要預留部分樓面興建一所地區康復中心及幼兒中心，以及不少於125個停車位的公眾停車場，亦要提供小巴等公共交通上落客設施。另中標者亦要預留北面位置，興建一條私人業主主導的行人天橋，接駁希慎旗下利園6期。

希慎近5年來首奪官地

翻查資料，希慎已多年沒有中標政府官地，對上一次投得官地，要追溯至2016年11月，伙香港興業（0480）以33.93億元，連奪大埔露輝路兩幅住宅地，即事隔近5年，希慎再中標政府官地。

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