晉環熱賣後 嘉里牽頭港島南岸4期獲批則建兩幢35層高物業
文章日期：2021年5月11日 17:07
黃竹坑港島南岸1期晉環熱賣，成近日市場焦點之際，港鐵（0066）亦積極籌備港島南岸其他期數的發展。屋宇署資料顯示，由嘉里（0683）、信置（0083）及太古地產（1972）奪得項目發展權的港島南岸4期，今年3月獲批出建築圖則，獲准興建兩幢35層高（3層平台之上）的住宅連康樂設施的物業，涉63.79萬方呎樓面。
另外，莊士機構（0367）歷時約10年收購的中環結志街16至20號，早前成功統一項目業權後，隨即籌備發展，獲准建1幢26層高（1層地庫之上）的商住物業，總樓面約3.49萬方呎。
此外，炮台山熙和街1至17號，則獲批建1幢29層高商住物業，涉及8.07萬方呎。
另屋宇署亦批出兩個工廈發展，分別由英皇（0163）持有的荃灣國瑞路45至51號，獲准建1幢20層高（在1層地庫之上）的新式工廈，涉及14.5萬方呎。同時，由羅氏地產持有的荔枝角道822號項目，獲准建1幢27層高（4層地庫之上）的商廈，涉及20.43萬方呎。
屋宇署表示，今年3月共批出22個建築圖則，包括12個住宅及商業發展、3個商業發、2個工廈發展、以及社5項社區服務發展。
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