項目提供142伙，若扣除25伙預留給市區重建局的單位外，全數117伙已於六日內公布價單，即現時超額約12倍。

至於利．晴灣23，最新價單涉及的30伙，實用283至466方呎，定價711萬至1511.9萬元，實呎24120至32845元，扣除最高16.5%優惠後，折實593.7萬至1262.4萬元，折實實呎20,139至27,426元，其中售價最貴一伙，為實用465方呎，連351方呎天台的28樓A室，折實1,262.4萬元，折實實呎27,148元。

項目迄今推出3張價單，總數117個單位，包括15個開放式、75個一房、19個兩房及8個特色戶。

若對比新舊價單，1號價單中，實用282方呎的21樓D室，屬1房間隔，定價696.6萬元，實呎24702元；今日推出的3號價單，實用283方呎的22樓E室1房戶，定價747.3萬元，實呎26406元，即該單位實際加價約7%。