去年同期本港受新冠肺炎影響，樓市成交大減，因此按揭保險批出和取用宗數按年大幅回升，今年4月新批出按保貸款宗數按年上升45.7%，金額按年上升53%。4月新取用按保貸款宗數按年上升1.11倍，金額按年上升1.16倍。

今年首4月新批出按保計劃貸款宗數及金額為20,274宗及1,114.32億元，均創有記錄以來新高。首4月新取用按保貸款宗數及金額為6,751宗及367.54億元，則分別創該行11年來及有記錄以來新高。

經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，4月份整體按保數字保持高水平，相信是因樓市於年初至今上升和交投暢旺，加上政府在2019年10月放寬首置客按揭成數，更多上車族及換樓客以高成數按揭入市。

曹德明預期，未來選用按保的需求仍會維持於高水平，近期部份發展商推出的新盤以中小型單位為主，加上疫情漸見受挫，個別銀行亦對按揭態度轉趨積極，相信將帶動更多買家以按保承造高成數按揭入市。

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