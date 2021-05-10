仲量聯行指，今次放售之物業，涉及共18個地段，總地盤面積約20,218方呎，屬於市場上罕見的大型住宅放售項目，其中聯合道18號全幢佔地約10,167方呎，總建築面積約84,366方呎，樓齡4年，樓高29層，合共提供92個單位，涵蓋1房、2房、3房及4房戶型，另有36個車位。仲量聯行資本市場部董事潘靜儀表示，現時核心地區又具一定規模的項目買少見少，市區地皮及項目一向備受本地富豪、內地投資者及發展商追捧，如衙前圍道148號全幢，樓齡16年，較早前以7.6億元成交，實用呎價達27,049元，現時若能以相若呎價，購入像聯合道18號般物業，實屬難能可貴，日後買家不論打算拆售或長線收租，皆可看高一線。