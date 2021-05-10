鄧成波放售聯合道一籃子物業 市值25億元
文章日期：2021年5月10日 16:53
「舖王」鄧成波近年積極放售旗下物業「減磅」，其中九龍城聯合道2至4號部分聯合道6至8號全幢︑聯合道10至16號部分，以及聯合道18號蔚盈軒全幢業權，現於市場上標售，買家可選擇購買全部物業或部分，物業將以「現狀」及連現有租約出售，截標日期爲6月23日，全部物業合共市值約25億元，若單計蔚盈軒，市值則約為20億元。資料顯示，蔚盈軒是由鄧成波家族於2017年以約13億元向豐泰地產購入。
仲量聯行指，今次放售之物業，涉及共18個地段，總地盤面積約20,218方呎，屬於市場上罕見的大型住宅放售項目，其中聯合道18號全幢佔地約10,167方呎，總建築面積約84,366方呎，樓齡4年，樓高29層，合共提供92個單位，涵蓋1房、2房、3房及4房戶型，另有36個車位。仲量聯行資本市場部董事潘靜儀表示，現時核心地區又具一定規模的項目買少見少，市區地皮及項目一向備受本地富豪、內地投資者及發展商追捧，如衙前圍道148號全幢，樓齡16年，較早前以7.6億元成交，實用呎價達27,049元，現時若能以相若呎價，購入像聯合道18號般物業，實屬難能可貴，日後買家不論打算拆售或長線收租，皆可看高一線。
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