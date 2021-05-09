中原資深區域營業董事趙鴻運表示， 太古城市況持續暢旺，5月至今錄得15宗成交，本周末一連錄得5宗成交，其中太古城春櫻閣高層C室，實用面積897方呎，3房套間隔連露台，享部份海景，以1850萬元連租約易手，實呎20624元。買家為外區用家，原業主2013年5月1190萬元買入單位，帳面獲利660萬元或55%。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，疫情放緩受控，買賣雙方維持樂觀情緒 ，十大屋苑周末成交量維持雙位數橫行。業主於旺市下叫價硬淨，加上市場上筍盤或優質放盤短缺，令二手成交速度略為放慢。美聯住宅部行政總裁布少明表示，部分準買家轉投新盤市場，惟周末十大屋苑成交仍維持雙位數，可見積存置業剛需龐大。準買家對樓市前景具信心，更不乏投資者出動「尋寶」，樓市氣氛料持續向好。