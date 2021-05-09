馮秀炎表示，疫情稍為緩和並迎來首個母親節，加上政府再度放寬一系列防疫措施，不少市民願意外出消遣慶祝，母親節周末兩日商場人流按月升至少20%至30%，升幅較預期更好。當中以食肆最受惠，全線食肆不分菜系均滿座，以大埔超級城兩間中式酒樓午市為例，平均需等逾90分鐘、輪候近100張票號方可入座，租戶估計晚市亦可做兩至三輪枱，營業額較平常假日升逾20%。此外同樣受惠母親節的商戶有金舖及蛋糕店等，如La Famille於母親節當日甫開店則人流不斷，高峰期有逾80人長龍於店外等候購買節日蛋糕；而珠寶類銷情亦甚理想，人流升逾10%，其以鑽飾類別最受歡迎，單價最高可達過萬元。