今早售岀單位，最高成交價2853.54萬元，為實用889方呎的2座18樓A室3房戶，實呎32098元，最高成交實呎則達35721元，為實用546方呎的2座39樓D室2房戶，成交價約1950.3萬元。林達民表示，今早買家主要鍾情海景方向單位，並形容「呎價越貴越受歡迎」，故次輪銷售時會計劃加推較多海景單位。

另對於項目特色戶昨日以實呎超過6萬元售岀創同區新高，林達民表示，目前仍有不少客戶對二期特色戶有興趣，料呎價有機會再挑戰新高。現居於馬鞍山的張女士，今日以約2700萬元購入THE HENLEY I一個實用889方呎3房戶，為今批單位售價最高一伙，她認為該單位可望啟德體育園及維港海景，加上對發展商有信心，故決定入市，並以首置身份置業，惟暫時未決定是自住或是收租。

另適逢今日母親節，楊太一家今日到場揀樓，以1600多萬連購兩個低座1房戶，楊太表示今次是替兩個女兒付首期買樓作為禮物，並謂項目價錢合理，市區亦無太多選擇。