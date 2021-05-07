至於現時招租的JessvilleTower，為一座全新住宅公寓，提供28個分層單位，實用面積1358方呎和1431方呎、屬3房和4房間隔，月租由7.38萬元起，相關租金已包括差餉、管理費及一個車位租金。由於項目座落於薄扶林半山、瑪麗醫院的東邊，每個單位可瀏覽南區沙灣、鋼綫灣海景，並配有雙層隔熱玻璃連外置百葉窗以遮擋直射陽光；原有花園則進行擴建，加設無邊際泳池和兒童遊樂區。另外，公寓提供有健身室，並新建三層停車場，每個車位均配備充電器。

旁邊的JessvilleManor(譚雅士大宅)，是一座擁有90年歷史的府第；內裡改建為4個饒富韻味的特式單位，單位實用面積2248至2961方呎，推出日期和詳情容後公布。

翻查資料，大宅由前首席大法官楊鐵樑的岳父譚雅士持有，譚雅士1976年去世後，改由妻子與兒子譚正共同持有，90年代改由公司「Samsbury Investments Limited」持有，該公司的董事包括譚正。大宅外觀呈灰色，建築具意大利文藝復興時代色彩，並揉合裝飾派藝術特色，包括具意大利文藝復興時期建築特色的圓拱頂，亦有新古典主義的門廊、欄杆、裝飾用扶手等，同時糅合裝飾藝術風格的線條，在香港相當少見，屬三級歷史建築。

萊坊專業服務董事總經理陳致馨表示，是次參與這個保育和發展並存的項目，協助發展商取得雙贏局面。在項目發展的過程中，保存了擁有90年歷史的大宅，將它翻新為JessvilleManor，另外在現址加建一座名為JessvilleTower的全新公寓。在磋商的過程中，發展商平衡了不同持分者的預期，既可持續發展亦顧及經濟效益。

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