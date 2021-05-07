領展王國龍：入標投加山商業地 對香港前景具信心
文章日期：2021年5月7日 14:45
估值逾百億元的銅鑼灣加路連山道商業地，屬港島區罕有大型商業地，吸引稀客領展（0823）亦入標競投。領展行政總裁王國龍表示，這次投標反映集團對香港的長遠承諾，及對前景充滿信心，集團是次以獨資身份入標，同時亦尋求合營夥伴，對合營發展模式持開放態度。
另外，是次伙拍希慎（0014）合組財團入標的華懋，其行政總裁蔡宏興表示，希慎在該區商業及零售物業發展經驗豐富，很高興與希慎合作競投。他強調，集團對香港前景富信心，預料辦公室需求在經濟復蘇下將回升，尤其香港作為國際金融及貿易中心，對寫字樓的需求殷切，會繼續物色合適的優質商業及住宅項目發展。
資料顯示，項目佔地約15.9萬方呎，可建最多107.6萬方呎樓面。
據賣地章程，該地需要預留部分樓面興建一所地區康復中心及幼兒中心，以及不少於125個停車位的公眾停車場，亦要提供小巴等公共交通上落客設施。另中標者亦要預留北面位置，興建一條私人業主主導的行人天橋，接駁希慎旗下利園6期。
綜合業界預期，地皮估值約113億至172億元，預計每方呎樓面地價約1.05萬至1.6萬元。
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