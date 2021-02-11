元朗站上蓋命名The YOHO Hub

另新地（0016）2017年以逾65.3億元完成補地價的屯門兆康第54區商住項目，項目第1A期於上月申請預售，涉及824伙，預計2023年6月落成。連同新地元朗站上蓋項目，亦正式命名為The YOHO Hub，項目第B期正待批預售，涉及1,030伙，令新地新界西北王國更趨穩固。至於建灝地產2019年以2.4億元投得的屯門景秀里蚊型住宅官地，上月亦申請預售，涉112伙。

九建將軍澳石角路1號申請涉1556伙

地政總署資料亦顯示，截至今年4月30日，滾存待批樓花數目為13,602伙，為去年8月錄得14,619伙後，近8個月新高。

另外，地政總署亦公布，4月份有3個住宅項目獲批預售樓花同意書，涉及1,423個單位，包括已於上周六開售的路勁（1098）等發展的黃竹坑晉環（800伙）、以及信置（0083）等的旺角ONE SOHO（322伙），另恒地（0012）東九啟德THE HENLEY II亦獲批預售，涉301伙。

其他報道

鑽石山夾屋悅庭軒3房首破千萬大關

傳永隆伍氏家族4700萬沽深9三房戶

ONE SOHO今次輪賣78伙 準買家已進

廣源邨164呎205萬沽 屋苑實呎首破1.2萬

利‧晴灣半日收60票 首批獲足額認購

藍灣半島2房標準戶呎價首見2萬元大關

THE HENLEY I 擬提價3%加推50伙應市

施永青4700萬疫下購大班旺角蝕讓舖

瓏珀山特色戶3217萬沽 再創項目新高

嘉湖業主移民賣樓 2房雅裝戶554萬易手

利‧晴灣首日開放示位 反應不俗

晉環效應 景惠花園2房呎價逼1.6萬破頂

新盤成交本月首5天撲600宗 巴丙頓山兩房呎售3.1萬