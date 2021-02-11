新地兆康第54區項目1A期申預售涉824伙
文章日期：2021年5月6日 18:05
一手市場熾熱，發展商加快申請新盤預售。地政總署公布，今年4月共有3個新盤申請預售樓花同意書，涉及2492伙，為去年6月錄得2786伙後，近10個月來新高。新申請項目包括九建（0034）位於將軍澳石角路1號項目，涉1,556伙，佔上月新申請單位伙數的62%。
元朗站上蓋命名The YOHO Hub
另新地（0016）2017年以逾65.3億元完成補地價的屯門兆康第54區商住項目，項目第1A期於上月申請預售，涉及824伙，預計2023年6月落成。連同新地元朗站上蓋項目，亦正式命名為The YOHO Hub，項目第B期正待批預售，涉及1,030伙，令新地新界西北王國更趨穩固。至於建灝地產2019年以2.4億元投得的屯門景秀里蚊型住宅官地，上月亦申請預售，涉112伙。
九建將軍澳石角路1號申請涉1556伙
地政總署資料亦顯示，截至今年4月30日，滾存待批樓花數目為13,602伙，為去年8月錄得14,619伙後，近8個月新高。
另外，地政總署亦公布，4月份有3個住宅項目獲批預售樓花同意書，涉及1,423個單位，包括已於上周六開售的路勁（1098）等發展的黃竹坑晉環（800伙）、以及信置（0083）等的旺角ONE SOHO（322伙），另恒地（0012）東九啟德THE HENLEY II亦獲批預售，涉301伙。
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