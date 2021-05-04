4月整體物業登記9150宗 近2年新高
文章日期：2021年5月4日 17:47
土地註冊處今日公布，4月份整體物業(包括一手私樓、二手住宅、一手公營房屋、工商舖、純車位及其他等)註冊登記量共錄9,150宗，創23個月新高。若以首4個月合計，今年首4個月整體物業註冊量合共錄31,990宗，較去年首4個月17,610宗大幅上升約81.7%，並創9年同期新高。
美聯首席分析師劉嘉輝指，回顧今年首4個月各類物業註冊登記量，當中二手住宅表現突出，並成為期內整體物業註冊量按年急升的動力之一。據美聯物業房地產數據及研究中心綜合土地註冊處資料顯示，今年首4個月二手住宅註冊量共錄21,433宗，較去年首4個月12,082宗上升約77.4%。若以每年首4個月作比較，今年首4個月二手住宅註冊量與整體物業同樣創9年同期新高。
一手私樓方面，綜合土地註冊處資料顯示，在不包括一手公營房屋下，今年首4個月一手私樓註冊量錄4,727宗，較去年首4個月3,046宗升約55.2%。另外，除二手住宅及一手私樓物業外，非住宅表現同樣突出。今年首4個月工商舖、純車位及其他等非住宅物業合共錄5,775宗，比起去年首4個月2,186宗升約164.2%；反觀，今年首4個月只有一手公營房屋市場表現失色，期內錄55宗，卻較去年首4個月296宗大減約81.4%。
其他報道
按揭計算機