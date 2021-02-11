十大屋苑本月360宗 連續4個月破300宗成交
文章日期：2021年4月30日 17:29
經過首季大量二手盤源被吸納，加上二手業主大幅反價，本月二手交投稍為回落，惟依然破300宗成交水平，保持交投暢旺。中原地產統計，十大屋苑本月錄360宗成交，雖較上月下跌14.3%，但連續4個月錄逾300宗成交，交投處於活躍水平。今年首4個月，十大屋苑已累積錄得1491宗成交，較去年同期1007宗躍升48%。
本月十大屋苑中，以紅磡黃埔花園最旺，中原地產分行經理袁顯岸表示，黃埔花園全月錄49宗，創逾8年按月新高，僅低於2013年1月56宗交投量，平均實呎16997元，按月亦升2.5%，價量齊升。另外，中原地產資深區域營業董事趙鴻運表示，太古城本月錄43宗成交，平均實呎20179元，較上月上升4%，成交宗數維持40宗以上，屋苑呎價亦穩步上升。
不過，天水圍嘉湖山莊因業主叫價進取，本月交投回落。中原地產副區域營業董事伍耀祖表示，新界區新盤吸納部份二手上車客源，加上業主叫價較為進取，議價空間約1至2%水平，令交投量回為回落，嘉湖山莊本月共錄約44宗成交，對比上月錄66宗下跌33.3%，平均實呎11017元水平。
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