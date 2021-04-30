至於未來三至四年，潛在私宅供應達9.3萬伙的預測，暫時尚算平穩，但能否持續達標仍是未知之數，因為隨著不少地皮已陸續售出，尤其市區方面，包括啟德新發展區及一些大型鐵路上蓋項目，如將軍澳日出康城，及港島南區黃竹坑站，均已全部清袋，未來新地皮供應極之短缺。加上公私營房屋比例是七三比，即未來兩至三年一手私宅土地供應將更趨緊張。

陳指出，翻查屋宇署統計的去年私宅動工量只有6,704伙，為6年新低。至於過去3年，私宅動工量由2015至2017年介乎約1.8萬至2萬伙，大幅萎縮至2018及2019年的只有約1.2萬伙，而去年更挫至不足1萬伙，反映2022年起實際落成量亦會相應陸續減少，不排除最快2023年私宅供應便會開始出現斷層。

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