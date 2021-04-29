華裔小姐冠軍 曾是大劉「愛將」

凌氏原為新加坡人，1991年來港參選第三屆國際華裔小姐，並贏得冠軍，其後雖沒有加入娛樂圈，但繼續留港發展，並曾加入測量師行、九鐵和華置（0127），曾是「大劉」劉鑾雄「愛將」，至2004年加入九龍倉置業，負責管理集團於香港的投資物業，包括海港城及時代廣場等。

事實上，近月相繼有名人先後入市擎天半島，包括9年前曾指「樓市過於瘋狂」的投行分析員陶冬，亦於近期疫情下破頂價再次入市，並創出擎天半島2房成交價新高紀錄。土地註冊處早前已顯示，擎天半島3座高層A室，實用632方呎，2房間隔，今年3月以2200萬元易手，實呎34,810元，登記買家為陶冬（TAO DONG），與瑞信私人銀行亞太區副主席陶冬同名，預料為同一人，而是次以首置身分入市，即支付約94萬元釐印費。

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