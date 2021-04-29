九倉高層凌緣庭4280萬購擎天4房戶
文章日期：2021年4月29日 15:31
近月豪宅物業交投活躍，市場亦頻錄名人入市個案。土地註冊處顯示，九龍站擎天半島1座中層D室，實用1347方呎，屬4房2套連工人套房間隔，上月底以4280萬元易手，實呎約31774元。資料顯示，買家LENG YEN THEAN，與九龍倉置業（0004）非執行董事凌緣庭英文名字相同，料為同一人。單位原業主2010年以2560萬元購入單位，持貨11年，帳面獲利1720萬元或約67%。
華裔小姐冠軍 曾是大劉「愛將」
凌氏原為新加坡人，1991年來港參選第三屆國際華裔小姐，並贏得冠軍，其後雖沒有加入娛樂圈，但繼續留港發展，並曾加入測量師行、九鐵和華置（0127），曾是「大劉」劉鑾雄「愛將」，至2004年加入九龍倉置業，負責管理集團於香港的投資物業，包括海港城及時代廣場等。
事實上，近月相繼有名人先後入市擎天半島，包括9年前曾指「樓市過於瘋狂」的投行分析員陶冬，亦於近期疫情下破頂價再次入市，並創出擎天半島2房成交價新高紀錄。土地註冊處早前已顯示，擎天半島3座高層A室，實用632方呎，2房間隔，今年3月以2200萬元易手，實呎34,810元，登記買家為陶冬（TAO DONG），與瑞信私人銀行亞太區副主席陶冬同名，預料為同一人，而是次以首置身分入市，即支付約94萬元釐印費。
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