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信置旺角ONE SOHO暫收逾1000票 超額5倍

文章日期：2021年4月28日 18:23

五．一公眾假期將至，新盤市場氣氛再趨熾熱，信置（0083）牽頭發展、本周六首輪發售168伙的旺角山東街 ONE SOHO，市場消息指，項目自星期日至今已經累收逾1000票，超額認購約5倍。

 

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