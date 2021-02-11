相對旺角同區最主要新盤對手、信置（0083）及市建局合作的ONE SOHO的首推折實均呎21538元，即千望首推折實均呎價，高約5% 。

單位總數83伙的千望，全屬中小型單位，實用介乎151至319方呎、採開放式至1房連書房設計，同時設有連平台或天台特色戶；其中3樓連平台特色戶實用151至295方呎、平台面積78至449方呎；5至23樓單位，實用172至319方呎；25樓單位實用227至281方呎、天台面積85至145方呎。