遠洋千望折實均呎2.25萬首推30伙 開放戶折實398萬起搶攻
文章日期：2021年4月28日 17:40
新盤市場氣氛再趨熾熱，除黄竹坑港島南岸1期晉環、旺角ONE SOHO，敲定本周6、即五‧一公眾假期首輪開售分别250伙、168伙外，再有市區全新樓盤參戰；內房遠洋（3377）旗下樓花期長約兩年、位處旺角煙廠街的千望，日前上載樓書後，今日公布首張價單，首批推出30伙，相關單位實用面積介乎172至318方呎，屬開放式至1房連書房戶，發展商提供最高15% 直減折扣，整批折實呎價為22544元；入場單位為5樓實用203方呎E室，折實售價397.8萬元、折實呎價19596元。
相對旺角同區最主要新盤對手、信置（0083）及市建局合作的ONE SOHO的首推折實均呎21538元，即千望首推折實均呎價，高約5% 。
單位總數83伙的千望，全屬中小型單位，實用介乎151至319方呎、採開放式至1房連書房設計，同時設有連平台或天台特色戶；其中3樓連平台特色戶實用151至295方呎、平台面積78至449方呎；5至23樓單位，實用172至319方呎；25樓單位實用227至281方呎、天台面積85至145方呎。
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