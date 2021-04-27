新地逾86億奪古洞北首幅住宅官地 地價達7183元
文章日期：2021年4月27日 18:46
上周五接獲10份標書的古洞北新發展區第25區住宅地，由新地（0016）以86.14億元投得，以最高可建樓面119.9萬方呎計，每方呎樓面地價7,184元。新地為出價最高的投標者，較市場最高估值約5000元，高出逾四成。
據悉，有份入標的港資包括本地大孖沙長實（1113）、恒地（0012）、華懋、鷹君（0041）、九建（0034），以及近年再度活躍於本港房地產的華置（0127），另發展商合組財團競投，包括嘉里建設（0683）伙信置（0083）、新世界（0017）和嘉華國際（0173）合組財團，另會德豐伙遠展（0035）合作提交標書。
上述古洞第25區住宅地，地皮面積20萬方呎，指定作非工業（不包括倉庫、酒店及加油站）用途，預計可建樓面約119.9萬方呎，估計可提供約1330伙，據賣地章程，中標者須興建不少於6.78萬呎的公共運輸交匯處，並於2025年9月前啟用，整個項目必須於2028年底前完工。綜合市場人士估計，地皮估值約48億至60億元，每方呎樓面地價約4000至5000元。
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