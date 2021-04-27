花旗銀行：逾三成市民料未來一年樓價上升
文章日期：2021年4月27日 15:28
新冠疫情雖然受控，但有調查發現，僅得少數人認為目前是置業時機。據花旗銀行委託香港大學社會科學研究中心，進行的今年第一季置業調查發現，僅得7%受訪者為現時屬好或極好的置業時機，所佔比例與去年第四季相若，但較疫情前8年，即2013年的數字為高。至於樓價方面，有33%受訪者認為未來一年樓價將上升，而47%樓價維持平穩，較去年第四季相應數為多。
調查亦發展，有17%的受訪者表示有興趣置業，比例與上季持平，而按調查結果作推算，約45.1萬人曾在今年2至3月曾參觀樓盤，較去年同期上升近五成，反映疫情下，市民仍積極睇樓。
花旗銀行零售銀行業務主管李貴莊表示，認為是置業好時機的受訪者，其比例較疫情前持續處於較高水平，而置業意欲維持平穩，不少受訪者亦有曾參觀樓盤，受訪者普遍認為，樓價在未來一年會上升。
是項調查為花旗銀行委託香港大學社會科學研究中心，以隨機抽樣電話訪問形式，在2021年3月訪問超過500名香港市民；自2010年開始，花旗銀行進行季度置業意向調查，以評估香港市民現時的置業情況、了解其置業的意向及對未來樓價走勢的意見。
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