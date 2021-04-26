啟德跑道區地批建逾百萬呎樓面

此外，屋宇署2月共批出15份建築圖則，包括9項住宅及商住發展、3項工廠及工業發展等，其中九倉（0004）伙中海外（0688）、恒地（0012）及嘉華（0173）合組財團於2019年11月以159.529億元奪得的啟德跑道區第4A區2號地盤，獲批建兩座29層(在兩層基座之上)、兩座27層(在4層基座之上)及1座6層(在1層地庫之上)住宅物業，涉及107.08萬方呎樓面，另有13.19萬方呎非住宅樓面。鵬程亞洲（0936）旺角上海街445號地盤，獲批建1座14層高(在3層基座之上)商住物業，涉1.05萬方呎住宅及近3000方呎非住宅樓面。

另方面，政府去年把安達臣及啟德兩發展商部份地盤撥作公營房屋，其中房協啟德1E區1號地盤，已獲批建3座27層高(在6層基座之上)、兩座28層高(在5層基座之上)住宅，涉及109.4萬方呎住宅樓面，以及40.1萬方呎非住宅樓面。房協安達臣道R2-2地盤，則獲批建3座16層、兩座22住宅(全在1層地庫之上)，涉及74.15萬方呎住宅樓面，並設幼稚園等，涉約1萬方呎非住宅樓面。同由房協發展的洪水橋洪元路項目，則獲批建1座32層高商住物業，涉16.65萬方呎住宅及1.2萬方呎非住宅樓面。

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