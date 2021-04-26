雖然近月先後有政界人士沽貨，不過，土地註冊處資料顯示，作為「幫港出聲」發起人之一的王國強及相關人士，本月初便以1.375億元購入土瓜灣馬頭角道118號新寶工商中心1期地廠及2期地下7室，以面積約2.5萬方呎計，呎價約5500元。資料顯示，買家以合亮控股有限公司，董事包括王國強及其家人，王國強除了是「幫港出聲」發起人之一外，亦是金城營造集團主席兼行政總裁、香港廣東社團總會永遠名譽主席、曾任全國政協委員、九龍城區議員等職務。