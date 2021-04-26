「幫港出聲」發起人1.4億購土瓜灣地廠
文章日期：2021年4月26日 16:48
雖然近月先後有政界人士沽貨，不過，土地註冊處資料顯示，作為「幫港出聲」發起人之一的王國強及相關人士，本月初便以1.375億元購入土瓜灣馬頭角道118號新寶工商中心1期地廠及2期地下7室，以面積約2.5萬方呎計，呎價約5500元。資料顯示，買家以合亮控股有限公司，董事包括王國強及其家人，王國強除了是「幫港出聲」發起人之一外，亦是金城營造集團主席兼行政總裁、香港廣東社團總會永遠名譽主席、曾任全國政協委員、九龍城區議員等職務。
「師奶兵團」持貨14年帳賺逾億
原業主則為和興貿易有限公司，董事包括資深投資者潘永芳等，於2007年11月以2430萬元購入，持貨約14年，帳面獲利約1.1億元，賺幅近5倍。由於潘氏等相關人士，過去積極投資美孚新邨等大型屋苑，被市場稱為「師奶兵團」。另資料顯示，王國強近年入市個案，包括於2019年7月以4700萬元購入九龍塘畢架山一號15座高層單位連車位，單位實用1451方呎，實呎約3.24萬元。單位原業主2003年以1,180萬元購入，帳面獲利3,520萬元，賺幅近3倍。
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