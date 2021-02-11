據價單顯示，價單第1號共涉68伙，定價由644.2萬至915.8萬元， 呎價由23,376 至 27,653 元，計算最高折扣優惠14.5%後，折實售價由550.79萬至783萬元，折實實呎由19,986至23,643元，折實平均實呎21,538元。

ONE SOHO位於旺角山東街﹐近年區內未有全新盤推售，較鄰近的新盤要數到較位於大角嘴福澤街傲寓，項目在去年9月以折實平均呎價20934元推售50伙，ONE SOHO首批呎價些微高傲寓約2.9%，若與較同區樓齡4年的SKYPARK，目前最新二手呎價18,731元比較，較二手價高約15%。

信和置業營業部集團聯席董事田兆源表示，項目主打1房單位，是次以「市區開心價」推出首張價單，當中1房單位最低折實價為573.61萬元，呎價19,986元，預料會受到用家及投資者追捧。

記者：甘潔瑩