即時地產新聞

御海灣II 7日累收1359票 超額近10倍

文章日期：2021年4月23日 17:17

新地（0016）明日首輪發價單形式開售128伙的屯門御海灣II(另1伙招標)，今天下午2時截票，市場消息表示，項目自上周6收票以來，累積收到1359票，以128伙價單單位計 ，超額認購近10倍。

相關新聞

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款