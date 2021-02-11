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御海灣II 7日累收1359票 超額近10倍
文章日期：2021年4月23日 17:17
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新地
（0016）
明日首輪發價單形式開售128伙的屯門御海灣II(另1伙招標)，今天下午2時截票，市場消息表示，項目自上周6收票以來，累積收到1359票，以128伙價單單位計 ，超額認購近10倍。
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