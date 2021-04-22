戴德梁行執行董事、香港商舖部主管林應威表示，尖沙咀的商舖呎租約1045元，按年跌35%，由第二位提升至第一位，銅鑼灣呎租則下跌至約963元，日本東京銀座則排行第三，每呎租金約795元，按年跌5%。

林應威指，尖沙咀與銅鑼灣的零售租金表現差異，主要源自業權擁有者多元化的因素。尖沙咀廣東道為主要的購物區，相較於銅鑼灣羅素街，其業權擁有者比較集中，因而能保持相對穩定及較高質素的商戶組合，達至品牌效應。經濟下行時，集中的業權往往較能提供具彈性的措施挽留租戶，所以能維持較穩定的市場狀況。

展望未來，林應威認為，國際間旅遊有望於2021年較後期恢復，加上穩定商戶組合的支持，預期尖沙咀區的零售租金表現會率先復蘇。

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