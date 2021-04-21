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瑧譽洋房1.32億沽呎價逾3.1萬 項目雙新高
文章日期：2021年4月21日 21:40
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保利
（0119）
屯門青山灣瑧譽，今日最新透過招標售出17號屋、實用4234呎、5房5套設計，成交價逾1.329億元(連雙車位)、實呎31,389元，連屋內家俬裝修售出，成交價和呎價均創瑧譽雙新高紀錄。
瑧譽累售5幢洋房，套現逾6億元。
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