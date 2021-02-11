信德陸家嘴上海「前灘31」最快2023年4月開業
文章日期：2021年4月20日 17:41
信德集團（0242）與上海陸家嘴集團合作發展的上海浦東新區前灘商業文化綜合發展項目，正式命名為「前灘31」，當中包括大型綜合文化演藝中心、潮流文娛商業空間、36層甲級寫字樓、202間客房的精品酒店，涉及樓面約231.43萬方呎，預計2023年4月開業。
信德集團行政主席兼董事總經理何超瓊表示，集團將上海作為戰略發展的重點區域，強化商業綜合地產業務，而「前灘31」既融入了個人對設計和文化藝術的熱愛，也體現了對於`「城市和企業共建、藝術與居民共生」的思考和經驗。項目幾「潮娛樂、玩藝術、有態度、在生活」為品牌定位，切合新時代的消費者，打造具前瞻性與創造力的生活目的地。陸家嘴集團董事長李晉昭則指，項目為前灘注入新的活力，亦將為前灘國際商務區的地標性建築。
「前灘31」為大型商業文化綜合發展項目，當中前灘31文化演藝中心是項目焦點，內裡設有一個2,500個座位的大戲場及一個1.61萬方呎的黑匣子展演空間，另亦設「前灘31樂薈」，為內地首個文娛商場。項目內的寫字樓命名為前灘信德中心，樓面共83.96萬方呎，而酒店名為上海前灘31雅辰酒店，提供202個酒店房間。
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