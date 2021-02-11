信德集團行政主席兼董事總經理何超瓊表示，集團將上海作為戰略發展的重點區域，強化商業綜合地產業務，而「前灘31」既融入了個人對設計和文化藝術的熱愛，也體現了對於`「城市和企業共建、藝術與居民共生」的思考和經驗。項目幾「潮娛樂、玩藝術、有態度、在生活」為品牌定位，切合新時代的消費者，打造具前瞻性與創造力的生活目的地。陸家嘴集團董事長李晉昭則指，項目為前灘注入新的活力，亦將為前灘國際商務區的地標性建築。

「前灘31」為大型商業文化綜合發展項目，當中前灘31文化演藝中心是項目焦點，內裡設有一個2,500個座位的大戲場及一個1.61萬方呎的黑匣子展演空間，另亦設「前灘31樂薈」，為內地首個文娛商場。項目內的寫字樓命名為前灘信德中心，樓面共83.96萬方呎，而酒店名為上海前灘31雅辰酒店，提供202個酒店房間。

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