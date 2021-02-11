與樓按相關的一個月HIBOR跌0.61點子至0.09679%，是2010年5月4日後最低。經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，香港大部分業主選擇以拆息為基準的H按計劃承造按揭，根據金管局住宅按揭統計，今年2月H按選用比例達到95.9%的歷史新高，拆息持續下跌將有利節省供樓開支，料未來選用H按人士的比例仍將維持歷史高水平，或再刷出新高紀錄。

現時市面上普遍按揭計劃的封頂息率及P按定於2.5厘水平，假設以貸款額400萬元、還款期為25年計算，若以今日（20日）HIBOR與封頂息率作比較，如選用H+1.3%的拆息按揭計劃，實際息率為1.4厘，比封頂息率2.5厘供款的實際息率相差110點子，每月供款由17,945元降至15,810元，即相差2,135元或11.9%；全期利息開支亦由138.3萬元減少至74.31萬元，減少64.03萬元或46.3%。

曹預計，拆息仍將會維持於0.1厘以下水平一段時間，相等於近乎0利率，實際按息將下降至1.4厘附近水平，將有利樓市平穩發展及具支持作用。

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