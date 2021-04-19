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皓畋本月開齋 一手四房餘貨5500萬沽

文章日期：2021年4月19日 19:45

嘉里（0683）喇沙利道瀚名仍未公布價單之際，同系已屆現樓的何文田皓畋，今日透過招標最新售出6座25樓B室，屬實用1477方呎四房大戶，成交價5500萬元、實呎37238元，為皓畋4月份首宗一手成交。

 

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