即時地產新聞

御海灣II三日收千票 超額近5倍

文章日期：2021年4月19日 19:38

據市場消息透露，截至今日晚上7時30分，新地（0016）旗下屯門新盤御海灣II，由上周六至今天、3日來累積已收約1000票，以首3張價單合共推出172個單位計，超額逾4.8倍，成績不俗。

相關新聞

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款