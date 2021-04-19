上月項目接獲41份意向書，屬歷來市建局項目獲收標書次高紀錄，包括長實（1113）、新地（0016）、恒地（0012）、信置、會德豐、南豐、華懋、英皇（0163）、其士（0025）、遠展（0035）、宏安地產（1243）、爪哇（0251）、德祥地產（0199）、宏基資本（2288）等，另中資如萊蒙國際（3688）、碧桂園（2007）、旭輝集團（0884）、遠洋集團（3377）亦有遞交意向書。

市建局指，招標遴選小組將評審收到的標書，並於稍後就批出本項目的發展向市建局董事會提交建議，由董事會作最終決定。本項目於2018年3月展開，地盤面積為6,663方呎，可建樓面約59,966方呎。本項目中標的發展商，須與市建局簽訂發展協議，按當中列明有關的標準與品質、可持續發展和智能系統等要求，興建新發展項目，以提供一個可持續發展的生活環境。

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