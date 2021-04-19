美聯布少明：新香港人撐港樓 首季二手創8年新高
文章日期：2021年4月19日 16:41
早年移居香港的內地人，近年獲批永久居留後，近期加快入市步伐。美聯住宅部行政總裁布少明指，首季樓市「丁財兩旺」，新盤銷售量達3874伙，按年升逾6成，並料今年首季二手成交量可達1.7萬宗，按季升近4成，更創出逾8年新高。他又指，樓價已止跌回升，今年首季樓價已升約1.8%，為連跌兩個季度後再次出現升幅，料次季樓價可升約3%，全年樓價料錄逾10%升幅，有機會創歷史新高。
佔近半比例購入5000萬至1億物業
布少明又指，除不少投資者套股換樓外，「新香港人」亦趕於通關前偷步入市，令豪宅跑嬴大市。「新香港人」則為早年移居香港的內地人，佔一手及二手比率連升3季，分別佔個人買家於香港一手私宅註冊量比率，由去年次季低位約8.7%，升至今年首季約11%；二手住宅註冊量比率，由去年次季低位約5.1%，升至今年首季約6.6%。
美聯物業首席分析師劉嘉輝表示，「新香港人」在一手市場方面，以逾5,000萬至1億元購入單位的佔比最高，達48.3%，其次為逾1億元，佔比亦達33.3%；二手市場方面，以逾1億元佔比最高，錄33.3%，其次為逾3,000萬至5,000萬元，佔21.7%。布少明亦認為，由於「新香港人」持永久居民身分證，不用再付額外稅務，就如7折買樓，預期未來通關後，將會有更多內地投資者大量湧港。
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