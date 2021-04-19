位處杯渡路 前身原為兩幢凍倉

位處屯門杯渡路99號的99 COMMONS，前身原為兩幢凍倉；顧曉楠表示，上述凍倉由家族持有收租多年，數年前計劃重建物業時，曾徵詢業界意見，雖然有意見提議她把物業重建成貨倉或數據中心，但她堅信項目位置方便，而且四周環境清幽，更笑稱「應該俾人享用，而唔係俾貨物享用」。

在此思維下，顧曉楠決意重建成甲級工廈，並指是一個「好大膽決定」；物業最終重建為一幢19層高甲級工廈，涉約19萬方呎樓面、提供338個單位，單位建築面積介乎約447至3203方呎。

地點優越 堅持重建工廈提供19萬呎樓面

她透露，項目去年開始招租，雖然當時正值新冠疫情，惟分兩階段推出的8層樓面、合共涉約120個單位，現時已累積租出逾八成、即約100個單位，成績相當不俗。至於目前已租出之單位，平均呎租約17至18元，當中高層連平台特色樓層已全數租出，呎租約20至24元，較標準樓層高逾兩成，項目入場月租低於1萬元，租客除包括建築、IT、設計、電子商務等傳統行業外，亦有個別KOL租用，甚至有客人租來作Band房用。

首階段已租出八成單位 最高呎租24元

顧笑稱:「不要以為屯門的人無錢，有租客承租兩個車位，擺放一架勞斯萊斯及一架賓利名車」。資料顯示，屯門其他樓齡較新工廈，亦已有約20年樓齡，呎租約8至10元；換言之，99 COMMONS呎租較同區工廈物業高約一倍。顧曉楠指，同區寫字樓目前呎租約20至30元，長遠目標是99 COMMONS的呎租，可與同區商廈睇齊。談及未來發展，顧曉楠希望公司可在其他區域，發展同類型新式工廈或商廈，但坦言「好難買地」。

出身香港望族 母親為陳韻雲

顧曉楠出身名門，祖父是顧新記創辦人顧林慶，曾發展地產業，代表作包括尖沙嘴愛賓商業大廈；外祖父陳澤儒是地產商永傑集團創辦人，家族在香港擁有多幢商廈、服務式住宅，並在山頂、南區持有多個豪宅；家族近年最具知名度名人，正是顧曉楠母親陳韻雲，除本身是一位律師，亦是V服務式住宅的董事總經理，亦曾出任地產代理監管局主席一職。

明報記者 林尚民